Noch sind die Leichen, die in der Brandruine in Gansingen gefunden wurden, nicht identifiziert. Doch vieles spricht derzeit dafür, dass sich Hausbesitzer A. unter den beiden Toten befindet. Im Dorf war A., der in seinem Einfamilienhaus ein Tattoo-Studio betrieb, nicht allzu oft unterwegs.

Nachbarn aus dem Quartier beschreiben ihn als eher zurückhaltend und introvertiert. Doch im Samariterverein Gansingen war er als Mitglied aktiv. «Für uns war er ein normales Mitglied», sagte eine Vereinskameradin gestern zur az.

Einmal pro Monat treffen sich die Gansinger Samariter zur Probe. Die beiden letzten Proben hat A. verpasst. An der Generalversammlung Anfang Jahr war er aber anwesend. Die Absenzen seien nicht aussergewöhnlich gewesen, sagen mehrere Vereinsmitglieder übereinstimmend. A. habe die Proben nicht regelmässig besucht. «Er hat auch schon mal länger pausiert», erinnert sich ein Samariter. Als er ihn darauf angesprochen habe, habe A. betont, ihm gefalle es im Verein. Danach sei er auch wieder zu den Proben gekommen.