In den Tiefen der Facebook-Annalen entdeckt der Wissenshungrige dann die erste Boulevard-Trouvaille: Am 19. Oktober 2014 wars, als Daniele Mezzi (CVP), chic gewandet, postete: «Letzte Nacht waren Vera und ich am schönsten und exquisitesten Ball der Schweiz», dem Kinderspital-Ball in Zürich.

«Es war echt super – getanzt, gelacht, getrunken und gut gegessen!» Das Bild zeigt Mezzi, damals 21, mit Jetset-Lady Vera Dillier, Alter geheim. Die Boulevardpresse griff das Foto genüsslich auf: «Vera Dillier lehnt sich an CVP-Politiker», titelte der Blick.