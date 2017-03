«Gesucht und gefunden.» Das Prädikat passt gut zur Münchwiler Ortsbürgerstiftung und Wirt Fabio Clausi. Beide haben gesucht – und einander gefunden: Clausi wird neuer Pächter und Wirt im Restaurant Post in Münchwilen. Er hat einen Dreijahresvertrag unterschrieben und wird sein neues Restaurant am 19. Mai eröffnen. Die Ortsbürgerstiftung hatte den seit über einem Jahr leerstehenden Betrieb im vergangenen Herbst gekauft, mit dem Ziel, das Restaurant möglichst bald wieder zu eröffnen.

Bei seiner Suche nach einem geeigneten Pächter stiess der Stiftungsrat auf Fabio Clausi, Wirt im Bözer Restaurant Frohsinn. Die Ratsmitglieder führten daraufhin ein regelrechtes Casting durch: Einer nach dem anderen besuchte inkognito das Restaurant Frohsinn. Am Ende wusste Clausi zu überzeugen. «Das Essen, das Auftreten des Wirts und das Ambiente im Restaurant – all das stimmt», sagt Ratsmitglied und Gemeindeammann Willy Schürch.

Für Fabio Clausi kam das Angebot aus Münchwilen wie gerufen. Dem Frohsinn fehle an der Lage am Oberdorf einerseits der Durchgangsverkehr, so der Wirt. Andererseits gäbe es mit dem Gasthaus Bären und dem Gasthaus zur Post direkt an der Hauptstrasse zwei Konkurrenten. In Münchwilen hingegen sieht vieles anders aus: «Die ‹Post› ist das einzige Restaurant im Dorf. Ausserdem gibt es ein grosses Einzugsgebiet, etwa in der Industrie gleich in Nähe im Sisslerfeld», sagt Clausi. Davon erhofft er sich gerade über Mittag Kundschaft.

«Faire Grundlagen» für Wirt

Das Konzept seines «Gusto Italiano» möchte er nach Münchwilen mitnehmen. Das Restaurant Post wird also ein italienisches Ambiente erhalten. Auch bei der Speisekarte vertraut er seinem Konzept: Darauf sind italienische Vorspeisen, Nudelgerichte und Spezialitäten mit Fleisch und Fisch sowie mehrere Pizzen zu finden. Die Karte wird alle 15 Tage komplett ausgewechselt. Fabio Clausi freut sich auf die Herausforderung am neuen Ort: «Ein Restaurant zu führen, ist für mich ein Traum.»

Auch wenn die beiden Parteien keine Auskünfte zu den Vertragsdetails geben möchten, so verhehlen sie doch beide nicht, dass dem neuen Pächter «faire wirtschaftliche Grundlagen» gemacht wurden. «Wir müssen als Stiftung nicht gewinnorientiert arbeiten», sagt Schürch dazu. Er hofft, dass das Restaurant Post einen Mehrwert «für das kulturelle, soziale und gesellschaftliche Dorfleben» bringt.

In Bözen macht man sich derweil auf die Suche nach einem Nachfolger für Fabio Clausi: Das Restaurant Frohsinn, bei Bözern besser bekannt als «Zingge», soll ein Restaurant bleiben, sagt Besitzer Eugen Voronkov.