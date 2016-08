Die Gemeinde kann die Parzelle 115 am Heidemurweg nicht kaufen. In einer ausserordentlichen Gemeindeversammlung am Mittwochabend sagten anwesenden Stimmbürgerinnen und Stimmbürgern Nein.

Gemeindepräsidentin Sibylle Lüthi warb in der Turnhalle Dorf noch einmal um ein Ja. «So lange habe ich in einer Gemeindeversammlung noch nie am Stück gesprochen», so Lüthi. Es gelte, sich mit dem Kauf des 1449 Quadratmeter grossen Areals in der Dorfmitte eine «strategische Reserve» zu sichern.

Kaiseraugst könnte bis zum Jahr 2040 auf 7900 Einwohner angewachsen sein. «Im Hinblick auf diese Entwicklung ist es wichtig, dass die Einwohnergemeinde über Planungsmöglichkeiten verfügt», sagte sie. Gemeinsam mit den an die Parzelle angrenzenden Natterer-Blöcken in der Kastellstrasse könnte in der Zukunft ein Areal von 4500 Quadratmetern neu überplant werden, warb die Gemeindepräsidentin.

Kein Geschenk an Eigentümer

Finanziell sei der Kauf unproblematisch und bleibe auch ohne Einfluss auf die Steuerpolitik. «Hier geht es nicht um ein Geschenk an den Eigentümer zulasten des Steuerzahlers», betonte Sibylle Lüthi. Es handele sich vielmehr um eine «Investition in die Zukunft».

1,7 Millionen Franken hätte die Gemeinde für den Deal ausgeben müssen: 1,5 Millionen für den Landerwerb und 200 000 Franken für die Beteiligung an den kantonalen Grabungskosten und die Auffüllung des Areals. Dem Kaufvertrag hätte ein Quadratmeterpreis von 1070 Franken zugrunde gelegen.