Was hat denn alles gestimmt?

Zum einen ist das die körperliche Verfassung. Noch im Frühjahr habe ich eine Knieverletzung erlitten. Der Aufbau danach ist wirklich gut verlaufen. Dann kommt eine mentale Komponente hinzu. In den vergangenen Monaten habe ich mich mit Mentaltraining auf dieses Schwingfest vorbereitet. Und zu guter Letzt ist es auch das Umfeld, das eine wichtige Rolle spielt. In Estavayer hatte ich die Unterstützung der Schwingerkollegen aus der Nordwestschweiz und von meiner Familie. Das hat geholfen.

Ein grosses Thema war die Hitze. Wie sind Sie damit umgegangen?

Jeder Schwinger geht an seine körperlichen Grenzen, gibt 120 Prozent. Die Hitze war daher eine zusätzliche Herausforderung. Allerdings eine, mit der ja alle Schwinger umgehen mussten. Als einer der athletischen Schwinger hatte ich vielleicht einen Vorteil.

Inwiefern?

Athletische Schwinger haben meist etwas mehr Ausdauer. Bei dieser Hitze hatte das wohl einen Einfluss. In meinem vierten Gang gegen Ruedi Eugster – ein Schwinger, der rund 20 Kilogramm schwerer ist als ich – hatte ich etwa dieses Gefühl. Ihn konnte ich in den letzten 20 Sekunden des Kampfs noch herunter drücken.

Ihr Ziel, einen Kranz am Eidgenössischen zu gewinnen, haben Sie nun erreicht. Wie geht es weiter?

Erst einmal stehen jetzt ein paar Tage Ferien auf dem Programm. Im Herbst nehme ich vielleicht noch an einem Herbstschwingen teil. Dann gibt es rund einen Monat Pause, bevor die Vorbereitung auf die nächste Saison beginnt. In dieser möchte ich meinen Kranz mit guten Leistungen bestätigen.

Und das nächste Eidgenössische Schwingfest – Zug 2019 – haben Sie schon im Hinterkopf?

Überhaupt nicht. Aber ich möchte sicher noch weiter schwingen, bis ich 30 Jahre alt bin. In Zug werde ich 29 sein. Bis dahin gilt es, möglichst viel zu investieren. Sowohl in die Kraft als auch in die Technik. Das alles ist aber nur möglich, weil die ganze Familie hinter mir steht und mich unterstützt. Ihr bin ich sehr dankbar.