Zoltan Cordas ist bekannt dafür, dass er kein Blatt vor den Mund nimmt. Die Antwort auf die Frage, wie er die Chancen gegen Pfadi Winterthur im Cup-Spiel am Samstag beurteile, fällt aber sogar für seine Verhältnisse überraschend ehrlich aus: «Wir haben noch weniger Chancen als vor einem Jahr», sagt er. Zur Erinnerung: Vor knapp einem Jahr unterlag der TV Möhlin den Winterthurern im Viertelfinal des Schweizer Cups klar mit 18:31. Wieso also kommt Cordas dazu, seinem Team – das immerhin drei der ersten vier Meisterschaftsspiele in der Nationalliga B gewonnen hat – keine Chancen einzuräumen?

«Ich werde am Samstag mit einer sehr jungen Mannschaft auflaufen – darunter sicherlich fünf oder sechs einheimische Spieler», sagt Cordas. Dass der gebürtige Österreicher mit serbisch-ungarischen Wurzeln ausgerechnet im Cupspiel gegen den NLA-Vertreter aus Winterthur auf die Jungen setzt, ist kein Zufall. «Jeder Trainer kann die Jungen bei einem Spielstand mit zehn Toren Vorsprung oder zehn Toren Rückstand bringen. Bei ausgeglichenem Spielstand oder gar zu Spielbeginn auf die Jungen zu setzen, ist ein Risiko. Aber es ist ein Risiko, das ich eingehen will, denn es ist eine Investition in die Zukunft», erklärt Cordas, der sehen will, wo die Jungen stehen. «Und sie sollen sehen, was es braucht, um in der Nationalliga A bestehen zu können», schiebt er nach.

Topskorer Hock ist verletzt

Es gibt aber noch einen zweiten Grund, weshalb Cordas auf die Jungen setzt. Und der ist weniger erfreulich. Neben der Verletzung von Sebastian Kaiser, der in dieser Saison noch kein Spiel bestreiten konnte und wohl erst im nächsten Jahr wieder zum Einsatz kommen wird, hat sich am vergangenen Wochenende auch Marcus Hock verletzt. Ein Ausfall, der den TV Möhlin schmerzt. Hock, der in dieser Saison der mit Abstand treffsicherste Mehlemer ist – er hat 42 der insgesamt 109 Tore in der laufenden Meisterschaft erzielt –, musste die Partie gegen Siggenthal vorzeitig beenden. Verdacht auf Zehenbruch lautet die Diagnose. Ohne die beiden Leistungsträger Kaiser und Hock erhält nun die junge Garde um Oliver Mauron, Karlo Ladan und Yannik Lang sowie die Eigengewächse Mischa Wirthlin und Manuel Csebits die Chance, sich zu beweisen.

Zoltan Cordas jedenfalls hat klare Vorstellungen, wie sich die jungen Spieler am Samstag gegen den oberklassigen Konkurrenten schlagen sollen. «Ich erwarte, dass sie frech aufspielen. Die Zuschauer sollen nicht merken, dass eine junge Mannschaft auf dem Feld steht, sondern sie sollen das Gefühl haben, dass Routiniers am Werk sind.» Dass diese Spieler durchaus dazu in der Lage sind, haben sie bewiesen. Mischa Wirthlin und Manuel Csebits haben bereits vor einem Jahr beim Cupduell gegen Pfadi Winterthur mit ihren Treffern auf sich aufmerksam gemacht. «Genau aus solchen Spielen nehmen die Jungen extrem viel mit – egal wie das Resultat am Ende ausfällt. Diese Erfahrung ist unbezahlbar», ist Cordas überzeugt.

1/16-Final des Schweizer Cups:

TV Möhlin - Pfadi Winterthur:

Samstag, 1. Oktober, 15 Uhr, in Magden.