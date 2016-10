Ob Camino in Katalonien bleibt oder ob es ihn weiter nach Süden zieht, «hängt auch vom Wetter ab», sagt Wullschleger. Dass man sehr gut in Spanien überwintern kann, zeigt Malou II, der dritte Storch mit Sender aus dem Fricktal. Er wurde 2014 als sogenannter Altvogel in Möhlin besendert und «pendelt» zwischen seiner Sommerresidenz in Möhlin und seinem Winterquartier bei Alcázar de San Juan, einer Stadt mit 32 000 Einwohnern südlich von Madrid, hin und her. In Spanien trifft man auch ihn nicht auf einer Mülldeponie an, sondern bei drei Seen.

Wullschleger wie Kaiser werden die Reise ihrer Störche im Internet täglich weiterverfolgen. Sie beide eint eine Hoffnung: «Dass die Störche die Zeit im Süden überleben und gesund in die Region zurückkehren.»