... gingen beim Kanton zu den vier geplanten Deponiestandorten ein. Fast 1000 Eingaben betrafen die Deponie Buech in Herznach. 450 Personen, Gruppen und Institutionen äusserten sich zum Standort Förlig in Bözen, 20 zum Standort Breiti in Hornussen und 10 zum Standort Hersberg in Wegenstetten.