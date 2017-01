Als hätte das OK die aktuelle winterliche Witterung vorausgesehen, wählte es als Motto für den Turnerobe 2017 «Ab uf d’Piste» und landete damit einen Volltreffer. Rund 160 Akteure haben sich die Ski umgeschnallt, die Schlittenkufen eingewachst und sich bei der Après-Ski-Party von ihrer besten Seite gezeigt. Alle Generationen auf und vor der Bühne hatten bei dieser mit Licht- und Toneffekten gespickten Show ihren Plausch. Und bei den Schupfarter Turnern ist sogar der Yeti ein begnadeter Athlet.

Zwischen all den rasanten und turbulenten Nummern brachten Alfons, Michi und Erwin als Moderatoren des Abends Ruhe und Gelächter in den Saal, als sie das Anstehen am Bügellift auf die Schippe nahmen, nervende Typen aus dem «grossen Kanton» parodierten oder sich über Fitness-Apps auf dem Smartphone mokierten.

Immer wieder Szenenapplaus

In drei Nummernblocks präsentierte die Schupfarter Turnerfamilie das atemberaubende Programm, unterbrochen von zwei Pausen, in denen die Losverkäufer die Besucher einluden, ihr Glück bei der Tombola zu versuchen.

Der Funken der Begeisterung war schon in den ersten Nummern übergesprungen, doch die Highlights hatte sich das OK mit Präsidentin Fabienne Kyburz für den Schluss aufgespart. Für die Salti, Überschläge und Flick-Flacks bekamen die Turner immer wieder Szenenapplaus, wenn das Publikum nicht gerade zum Takt der mitreissenden Showmusik klatschte. Die Stimmung in der Halle war so gigantisch, dass sich sogar eine Schneelawine löste und einen der Moderatoren mit sich wegriss.

Alle kommen auf die Bühne

Immer lauter wurde der Applaus, immer häufiger gaben die Akrobaten Zugaben. Dabei wurde bei den Nummern «Schneeschmelzi» und «Après Ski Party» die Stimmung schon etwas wärmer und statt Ski-Overalls und Mützen gab es Western-Klamotten und knallbunte Aerobic-Anzüge zu sehen.

Am Ende gar nicht sattsehen konnte sich das Publikum am fulminanten Gruppenbild, als sich die gesamte Turnerschar auf der Bühne versammelte, um sich mit den Worten von Fabienne Kyburz zu verabschieden: «In zwei Jahren stehen wir wieder hier oben. Ich hoffe, ihr seid mit dabei.»