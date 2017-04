Fehler werden eiskalt bestraft. Präzision ist der Schlüssel zum Erfolg, Nervenstärke unabdingbar. Contenance ist Pflicht. Emotionen sind am Tisch rar. Die Welt von Alexander Ursenbacher, 20, ist die Welt des Snookers. Eine Welt der Gentlemen, in der die Spieler mit Gilet, Fliege, Hemd und gewienerten Schuhen auf Punktejagd gehen.

Um in die Phalanx der Weltspitze einzudringen, in der sich Briten und Asiaten tummeln, trainiert der Rheinfelder Ursenbacher jeden Tag rund acht Stunden in Münchenstein beim Snooker Club Basel. «Klar, nach ein paar Stunden kann einem das Training schon verleiden», gibt Ursenbacher zu und schiebt nach: «Wenn ich merke, dass ich unkonzentriert werde, denke ich daran, wie sich der Moment anfühlt, in dem ich aus einem wichtigen Turnier ausscheide.»

Dass sich sein kontinuierliches Training ausgezahlt hat, wurde kürzlich an der U21-Europameisterschaft auf Zypern deutlich, an der er den Titel errang und damit eine Wild-Card für die Qualifikation der Snooker-WM in Sheffield, die am 5. April startet, ergatterte. Drei Runden muss er dort überstehen, um es in die WM-Hauptrunde der 32 besten Spieler zu schaffen. Sein Selbstvertrauen ist gross, denn er weiss um seine Stärke: «Wenn ich das abrufe, was ich im Training spiele, dann kann ich die Hauptrunde erreichen», sagt er.

Zum Erfolg verdammt

Doch in die Hauptrunde will er nicht nur, um es sich selbst zu beweisen: «Ich hoffe, dass ich durch ein erfolgreiches Abschneiden den Snooker-Sport in der Schweiz populärer machen kann.» Nach seinem Schulabschluss setzte Ursenbacher alles auf eine Karte und stellte eine Lehre seinem Snooker-Talent hinten an: «Ich will mit Snooker mein Geld verdienen. Deswegen habe ich an der WM und den kommenden Turnieren auf der Main-Tour auch finanziell einen gewaltigen Druck, erfolgreich zu sein», sagt er. Übersteht Ursenbacher das WM-Qualifikationsturnier, sind ihm umgerechnet rund 20 000 Franken sicher.