Ein Fricker Dino macht Karriere in Belgien: Seit Tagen berichten belgische Tageszeitungen und TV-Anstalten vom Plateosaurier aus Frick, den das königliche belgische Institut für Naturwissenschaften in Brüssel als Dauerleihgabe aus der Schweiz bekommen hat und der derzeit präpariert wird. «Ben» nennen sie den Dino liebevoll, benannt nach seinem Entdecker Ben Pabst, dem Fricker Grabungsleiter.

«Qui veut adopter Ben, le Dino?», titelt beispielsweise «La Libre Belgique», «wer will Ben, den Dino, adoptieren?» Die Adoption ist allerdings nur eine virtuelle; gemeint ist damit das Crowdfunding, welches das Museum vor gut zwei Wochen gestartet hat. 25 000 Euro braucht das Museum, um das rund zwei Meter lange Saurier-Skelett aufstellen zu können. Die Belgier sind begeistert; bereits am ersten Tag kamen 24 Prozent des benötigten Geldes zusammen. Und seit Freitagmorgen ist die Sache geritzt: 25 160 Euro haben 403 Spender zugesichert.

«Einfach Wahnsinn», entfährt es Andrea Oettl, der Leiterin des Fricker Sauriermuseums, und Gemeinderätin Susanne Gmünder Bamert «kribbelt es in den Fingern», wenn sie sieht, wie da die Post abgeht. «Es bestätigt uns in unserer Arbeit», sagt Gmünder. Und in der Vision: Gmünder wie Oettl träumen von einem grossen Museum, möglichst bei der Fundstelle. In diesem könnte endlich, so sinnieren die beiden, ein grosser Teil der bis heute rund 80 gefundenen Plateosaurier-Skelette ausgestellt werden – und natürlich auch die weiteren Trouvaillen, wie etwa die Millionen Jahre alte Schildkröte.

Botschaftsrat meldet sich per Mail

Das grassierende Dino-Fieber ist auch der Schweizer Botschaft in Brüssel nicht verborgen geblieben. Per Mail meldet sich Botschaftsrat Claude Crottaz bei Oettl. Er spricht von «einem richtigen Media-Hype», bei dem auch die Tatsache, dass das Skelett eine permanente Leihgabe aus der Schweiz sei, «in allen Artikeln gebührend anerkannt» werde. Er schliesst sein Mail: «Es würde mich freuen, wenn Sie uns mitteilen könnten, ob eine Präsenz aus Frick anlässlich der ‹Einweihung› Bens in Brüssel geplant ist.»