Wie geht es weiter mit der Post im Ortsteil Mettau? Diese Frage stellen sich Bevölkerung und Gemeinderat, seit die Post angekündigt hat, die Poststelle schliessen zu wollen (die az berichtete). Noch offen ist, auf wann die Poststelle geschlossen werden soll. Ziel des Gemeinderates sei es nun, gemeinsam mit der Post eine Agenturlösung im Ortsteil Mettau zu bewerkstelligen, bekräftigte Gemeindepräsident Peter Weber an der gestrigen Medienkonferenz.

Noch ist allerdings offen, wie diese genau aussehen soll. Denn eines ist klar: Einen Volg mit Postagentur, wie andernorts, wird es ebenso wenig geben wie einen anderen Laden. «Wir haben Gespräche geführt», so Weber, «doch wir erhielten die Antwort, der nötige Umsatz sei aufgrund der Anzahl der Haushalte im Ortsteil Mettau nicht zu realisieren.»

Interessenten aus dem Dorf

Immerhin gibt es in der Zwischenzeit Interessenten, die sich vorstellen könnten, in der Poststelle ein Bistro einzurichten. Laut Peter Weber handelt es sich bei den Interessenten um junge Leute aus dem Dorf, die aus dem Gastgewerbe kommen. «Die Idee ist, dass es tagsüber einen Bistrobetrieb mit Mittagsmenüs gibt und abends die Möglichkeit, ein Feierabendbier oder einen Drink zu geniessen», so Weber. Die beiden wären bereit, gleichzeitig die Postagentur zu betreiben.

Derzeit sind die beiden Interessenten gemäss Weber daran, einen Businessplan zu erstellen, um zu sehen, ob es möglich ist, mit dem Bistro-Konzept in Mettau Gewinn zu erwirtschaften. Bis in zwei, drei Wochen soll der Entscheid fallen, ob die Idee weiterverfolgt wird. Der Gemeindepräsident selber zeigte sich optimistisch, dass ein Bistro die nötige Kundschaft erreichen kann. «Es braucht wohl schon Gäste von auswärts», so Weber, «aber das Lokal liegt an einer stark frequentierten Strasse.»

Umbau ist nötig

Konkretisiert sich die Idee, muss die Poststelle umgebaut werden. Die Räumlichkeiten gehören der Gemeinde, die Post ist Mieterin. «Wir sind deshalb natürlich daran interessiert, dass es eine langfristige Lösung gibt», so Weber. Sollte sich die Bistro-Idee zerschlagen, bleibt offen, ob sich eine Postagentur realisieren lässt. «Andere Nutzungsformen wie Büros oder Wohnung wären auch denkbar», so Peter Weber. Doch auch diese bedingen einen Umbau.