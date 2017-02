Die Arbeiten für die Asylunterkunft im ehemaligen A3-Werkhof in Frick sind auf Kurs. «Die Wohncontainer in der Werkhalle sind platziert. Arbeiten an Elektroinstallationen, Heizung und Sanitäranlagen wurden schon ausgeführt», erklärt Daniela Diener, Sprecherin des Departements Gesundheit und Soziales (DGS) des Kantons Aargau, auf Anfrage. In den nächsten Wochen werden die Infrastrukturcontainer, die bereits auf dem Gelände stehen, an die vorgesehenen Positionen verschoben. «Danach werden sie eingerichtet, vernetzt und mit Elektrizität erschlossen», so Diener. Eingerichtet wird auch ein Gehweg zum Dorf; die stark befahrene Hauptstrasse wird nördlich des Dinokreisels gequert. Zur Sicherheit wird eine «beleuchtete Querungshilfe» eingerichtet.

Die Zielsetzung, die Asylunterkunft im April in Betrieb zu nehmen, kann laut Diener eingehalten werden – ebenso der Kostenrahmen. Das Aargauer Kantonsparlament hat für die Einrichtung der Asylunterkunft 1,4 Millionen Franken bewilligt. «Die finanziellen Vorgaben konnten bisher dank einer nachhaltigen Planungs- und Umsetzungsphase eingehalten werden», sagt Diener.

Bezogen wird die Unterkunft ab April in Etappen. Wann genau gestartet wird, will das DGS im März mitteilen. Wie schnell alle 180 Plätze – in der Unterkunft werden ausschliesslich alleinreisende Männer untergebracht – belegt sein werden, hängt laut DGS von der der Zuweisungssituation ab. «Es wird erwartet, dass im Frühling die Zuweisungen saisonal bedingt steigen werden», so Diener. «Es ist deshalb davon auszugehen, dass die Unterkunft einige Wochen nach dem Bezugsbeginn zu rund 80 Prozent belegt sein wird.» Welche Nationalitäten in der Unterkunft untergebracht werden, hängt von der Entwicklung der Asylströme ab. «Aktuell stellen vor allem Menschen aus Eritrea, Guinea, Syrien und der Elfenbeinküste Asylgesuche in der Schweiz», sagt Diener.

500 Plätze fallen bis Juli weg

Die Frage, ob es die Unterkunft angesichts der 2016 gesunkenen Zuweisungszahlen überhaupt braucht, bejaht Diener. Zum einen sei die Anzahl an Asylsuchenden, die in kantonalen Unterkünften auf einen Entscheid warten, nach wie vor hoch. Zum anderen: «Im ersten Halbjahr fallen verschiedene kantonale Asylunterkünfte und damit rund 500 Plätze aufgrund von beendeten Zwischennutzungen oder auslaufenden Mietverträgen weg.» Der Kanton sei weiterhin gefordert, die benötigten Plätze zu ersetzen.

Die Nutzung des ehemaligen Werkhofs ist auf drei Jahre befristet. Was danach mit passiert, ist noch nicht in Stein gemeisselt. Der Kanton möchte hier sein Katastrophen-Einsatzelement unterbringen. Dagegen wehren sich aber der Gemeinderat von Frick, der Planungsverband Fricktal Regio und mehrere Parteien. Ihr Tenor: Das Areal befinde sich an bester Lage, sei gewerblich zu nutzen – und nicht als Lager für Beaver-Schläuche.