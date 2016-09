Die Auswahl an original italienischen Speisen war von bekannt deftig bis hin zu Köstlichkeiten wie Pizza Rucola-Büffelmozarella, Pancetta Ei-Käsegrütze oder Nudelgerichte mit Venusmuscheln und Kirschtomaten, Salaten und feinen Desserts. Künftig können sich die Gäste den Belag ihrer Pizza ganz nach Wunsch selbst zusammenstellen mit Früchten, Schinken, Wurst, Käse satt, frischen Kräutern oder Meeresfrüchten.

Es war also ein Volltreffer, dass nach 18 Monaten Leerstand des Restaurants dank der Initiative von der Schwert-Bühlmatt-Genossenschaft wieder ein Wirtepaar mit einem überzeugenden Konzept gefunden werden konnte. Salvino Modica ist mit Leib und Seele Gastwirt, meint: «Ich liebe diese Arbeit.»

Schweizer passen zur Lebensart

Als gelernter Gastronom war der Sizilianer Salvino viele Jahre in dieser Branche in der Nähe von Mailand tätig. Aber er wollte auch andere Kulturen kennenlernen, gleichzeitig die unkomplizierte Leichtigkeit seiner Heimat und deren kulinarische Gaumenfreuden anderswo kredenzen.

Drei Jahre führte er erfolgreich in historischem Ambiente in Südbaden (D) ein italienisches Spezialitätenrestaurant. Doch die enorm hohen Kosten ergaben am Ende keine wirkliche Option für die Zukunft. Ausserdem fand er, dass die Schweizer eher zur südländischen Lebensart passen.

Das «Schwert» wird als Familienbetrieb geführt. Salvino kreiert in der Küche mit Fantasie die Speisen, seine Frau Tetiana übernimmt die Bedienung, Tochter Nina hilft vorerst überall dort, wo es nötig ist. Aber selbstverständlich hat die 20-Jährige eigene Zukunftspläne, will sich im Hotelfach weiter qualifizieren.

Die Pizzen müssen nicht unbedingt in der Wirtschaft gegessen werden, sie können auch mit nach Hause genommen werden. Das Wirtepaar bietet weiter das Ausrichten von Feierlichkeiten jeder Art an: von Familienfesten bis zu Betriebsfeiern. Insgesamt gibt es in Restaurant und Saal 100 Plätze, dazu kommen noch 40 im Garten.

Und so zeigte sich der Eröffnungstag, wie er besser hätte nicht sein können: tiefzufriedene Gäste, freundliche Bedienung, leckeres Essen, viele emsige Helfer, beste Stimmung und ein gut aufgestelltes Wirtepaar.

Öffnungszeiten Dienstag 17-23 Uhr, Mittwoch/Donnerstag 11-14 Uhr und

17-23 Uhr, Freitag 9-14 Uhr und 16-23 Uhr, Samstag 12-23 Uhr, Sonntag 10-21 Uhr, Montag Ruhetag.