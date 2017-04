Am Mittwoch ziehen die ersten 20 bis 30 Asylsuchenden in das «Container-Dörfli» im ehemaligen A3-Werkhof in Frick ein. Bereits in wenigen Wochen wird die kantonale Asylunterkunft ausgelastet sein; dann werden bis zu 180 Asylsuchende in Frick leben. Die az beantwortet die 18 wichtigsten Fragen.

1 Wer wird in Frick untergebracht?

In der Asylunterkunft werden ausschliesslich alleinreisende Männer leben. Es handelt sich dabei vorab um 18- bis 30-jährige Männer aus Ländern wie Afghanistan, Iran, Irak und Syrien. Sie alle sind in einem laufenden Asylverfahren.

2 Wie viele Asylsuchende kommen nach Frick?

In einer ersten Etappe werden morgen Mittwoch 20 bis 30 Asylsuchende nach Frick kommen. Der Kanton rechnet damit, dass die Unterkunft innert weniger Wochen voll belegt sein wird. Dann leben 180 Asylsuchende in Frick.

3 Wie leben die Asylsuchenden?

Sie sind in 41 Containern untergebracht, die in den Werkhallen aufgestellt wurden. Die Container hat der Kanton von den SBB gekauft; in ihnen lebten vorher die Arbeiter, die den Gotthard-Basistunnel gebaut haben.

4 Wer kocht?

Die Asylsuchenden versorgen sich selber. Dafür wurden zwei grosse Koch- und Essräume à je 70 Quadratmeter eingerichtet. Diese hat das Buchser Start-up Boxs AG konzipiert.

5 Wie viel Geld bekommen die Asylsuchenden pro Tag zum Leben?

Zehn Franken. Zusätzlich gibt es einmal pro Monat 20 Franken für Kleider.

6 Wie sieht es mit Handys aus?

Handys sind erlaubt. Die Asylsuchenden müssen die Kosten selber tragen. Der Kanton richtet in der Unterkunft ein kostenloses WLAN-Netz ein.