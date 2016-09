aus Stein. Am gleichen Abend, aber in einem anderen Zelt, ist Radio SRF Musikwelle zu Gast im Fricktal. Im Rahmen der Sendung «Zoogä-n-am Boogä» erfolgt eine zweistündige Live-Übertragung.

Alex Hürzeler zu Gast

Insgesamt werden am Wochenende 39 Blaskapellen aus der ganzen Schweiz in Wallbach zu Gast sein – und damit zwischen 750 und 800 Musikanten. Einige von ihnen stellen ihr Können nur auf den vier Bühnen in den Zelten unter Beweis, 23 Kapellen nehmen aber am Wettspiel teil. Sie präsentieren am Samstag oder Sonntag vor einer Jury in der Mehrzweckhalle je zwei Stücke.

Sowohl am Samstag als auch am Sonntag steht ein weiterer offizieller Akt auf dem Festprogramm. Am offiziellen Festakt des Blaskapellentreffens am Samstagabend wird unter anderem auch Regierungsrat Alex Hürzeler eine Grussbotschaft überbringen. Am Sonntag folgt dann mit der Rangverkündigung der Schlussakt des dreitägigen Anlasses.

Spätestens dann ist es auch für Peter Kym Zeit, um durchzuatmen. «Unser Ziel ist es, ein Fest zu organisieren, das allen Beteiligten in guter Erinnerung bleibt», so Kym. «Die grösste Freude für mich wäre es, wenn man an späteren Blaskapellentreffen zurückblickt und sagt: ‹In Wallbach habt ihr ein tolles Fest auf die Beine gestellt.›» Zweifel daran, das Ziel zu erreichen, hat der OK-Chef keine. «Wir haben tolle Helfer, ich bin überzeugt, dass am Wochenende alles klappt.»