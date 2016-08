Auf dem Weg Für das Wochenende sind heisse Temperaturen angesagt, die wohl viel Durst geben – auch am Eidgenössischen Schwing- und Älplerfest in Estavayer-le-Lac im Kanton Freiburg.

Feldschlösschen wird dort die rund 250'000 Besucher auf dem Festgelände mit gekühltem Bier versorgen. Die Organisatoren rechnen damit, dass 200'000 Liter Bier getrunken werden. Vor drei Jahren in Burgdorf waren es sogar 230'000 Liter, dort waren aber 300'000 Zuschauer am Eidgenössischen. Diese tranken damit pro Kopf durchschnittlich 0,7 Liter Bier.

Am Mittwochmorgen hat sich der erste von vielen Bierlastwagen auf den Weg von der Brauerei in Rheinfelden in die Westschweiz gemacht.