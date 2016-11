Isabelle Wipf wollte von der Angeklagten insbesondere wissen, warum sie nicht intensiver nach dem angeblich entlaufenen Diego gesucht habe, etwa mit einem Aufruf in den Sozialen Medien oder Flyern im Dorf. Und, warum sie sich nicht sofort gemeldet habe, als die Geschichte vom aufgefundenen Hundewelpen in Newsportalen die Runde machte. Sie hätte sich, sagte die Frau, vor der Reaktion der Medien gefürchtet und ihre Kinder vor dem zu erwartenden Rummel schützen wollen.

Die Gerichtspräsidentin konnte zwar nachvollziehen, dass sich die gesundheitlich stark angeschlagene Frau damals auch wegen zwischenmenschlicher Probleme in einer schwierigen Lebenssituation befunden habe, wie sie in der Verhandlung mehrmals betont hatte. Aber was Diego betraf, glaubte sie ihr nicht: «Ihre Version der Geschichte ist absolut unglaubwürdig. Sie haben sich mehrmals widersprochen und immer nur das zugegeben, was man ihnen beweisen konnte.»