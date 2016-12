Der Gemeinderat Wohlen hat laut Regierungsrat auf eine Absetzung von Walter Dubler gedrängt. Warum?

In die Wohler Politik ist nach einer sehr hektischen Phase endlich wieder Ruhe und Stabilität eingekehrt. Wir können arbeiten und Wohlen entwickeln. Eine Rückkehr von Walter Dubler in sein Amt konnten wir uns nicht mehr vorstellen. Das gilt aber nicht nur für den Gemeinderat, die Mitglieder des Wohler Parlaments sind da weitgehend gleicher Meinung. Und auch in für die Verwaltung wäre eine Rückkehr von ihm wohl recht schwierig.

Die Verwaltung will ihren ehemaligen Chef nicht mehr?

Ich würde das nicht ganz so drastisch ausdrücken. Aber der Gemeindeammann hat im Strafverfahren und in der administrativen Untersuchungen versucht, eigene Versäumnisse und Fehler auf Untergebene abzuschieben. Das ist im Gemeindehaus nicht gut angekommen und man muss davon ausgehen, dass diese Vorkommnisse eine künftige Zusammenarbeit mit ihm stark erschweren oder gar verunmöglichen würden.

Sie haben im Gemeinderat über Jahre mit Walter Dubler zusammengearbeitet. Gibt es in diesem Fall nicht auch eine menschliche Komponente?

Klar. Einen solchen Abgang hätte ich Walter Dubler nie gewünscht und ich würde ihn auch niemand anderem wünschen.