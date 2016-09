In der Nacht auf Sonntag schlugen Unbekannte in Islisberg zu: Sie versprayten mit oranger Farbe die Schulanlage sowie ein Auto, welches in der Nähe parkiert war, wie die Kantonspolizei mitteilt.

Bemerkt wurden die Schmierereien am Sonntag, um 14 Uhr. Der Sachschaden beträgt zirka

4500 Franken. Die Geschädigten machten eine Anzeige.

Wer Angaben zu den Vandalen machen kann, wird gebeten, sich bei der Kantonspolizei in Bremgarten (Telefon 056 648 75 01) zu melden. (az)