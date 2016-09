In diesem Punkt war Dubler in erster Instanz freigesprochen worden. Deshalb verschärfte das Obergericht die ursprünglich ausgesprochene Geldstrafe. Dubler wurde zu einer bedingten Geldstrafe von 220 Tagessätzen à 300 Franken verurteilt. Zu diesen 66'000 Franken kommt eine Verbindungsbusse von 6000 Franken dazu. Dies ist gemäss dem Urteil des Obergerichts, welches der az vorliegt, in diesem Fall angezeigt, um Dubler "die Ernsthaftigkeit der Sanktion und die Konsequenzen seines Handelns deutlich vor Augen zu führen". Erstinstanzlich war eine bedingte Geldstrafe in Höhe von 45'000 Franken, bestehend aus 150 Tagessätzen zu 300 Franken, sowie eine Busse von 5000 Franken ausgesprochen worden.

Unter Ausschluss der Öffentlichkeit

Die Verhandlung vor dem Aargauer Obergericht hatte unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattgefunden. Dubler selber musste nicht mehr vor Gericht erscheinen, weil er vom Bezirksgericht bereits befragt worden war. Das Urteil wurde gemäss Angaben des Obergerichts am vergangenen Mittwoch gefällt. Dubler hatte bei der Verhandlung vor dem Bezirksgericht Zurzach im März einen Schwächeanfall erlitten.

Das Aargauer Obergericht bestätigte die übrigen Anklagepunkte. Dubler hatte nur einen Teil der Sitzungsgelder, die er als Präsident eines Regionalplanungsverbandes bekam, der Gemeinde Wohlen abgeliefert. Zudem liess Dubler ohne Gemeinderatsbeschluss zu seinen Gunsten rund 4000 Franken zu viel in die Pensionskasse einbezahlen.