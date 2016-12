Gallati bekommt zweimal Recht

In der ersten Aufsichtsanzeige, die Jean-Pierre Gallati im September 2015 eingereicht hat, geht es um Lohnfortzahlungen an einen ehemaligen Mitarbeiter des Werkhofes Wohlen. Dieser war 2013 wegen gesundheitlicher Probleme krankgeschrieben worden und konnte seine Arbeit nicht wieder aufnehmen. Das Personalreglement der Gemeinde Wohlen sieht vor, dass in einem solchen Fall die Krankentaggeldversicherung während 720 Tagen die Lohnfortzahlung übernimmt.

Weil der Mann nach diesen 720 Tagen noch keine IV-Rente erhielt, die sein Einkommen gesichert hätte, verfügte Walter Dubler in eigener Kompetenz und ohne den Gemeinderat zu informieren, dass dem Mann 80% seines bisherigen Lohnes ausbezahlt werde, bis er eine IV-Rente erhalte. Daneben wurde vereinbart, dass der Mann die ab dem 2. April 2015 erhaltenen Beträge zurückzahlen müsse, wenn er eine IV-Rente erhalte.

Damit handelte Dubler zwar sehr sozial, aber er überschritt damit auch massiv seine Kompetenzen, wie der Regierungsrat jetzt in seinem Entscheid zu Gallatis Aufsichtsanzeige entschieden hat: «Zusammenfassend kann demnach in Beantwortung der Aufsichtsanzeige festgehalten werden, dass der Gemeindeammann zu Unrecht davon ausging, er sei zum Abschluss einer Lohnfortzahlung ohne Beizug des Gemeinderates berechtigt.» Über die aufsichtsrechtlichen Konsequenzen dieser Feststellung, schreibt der Regierungsrat weiter, werde er im Rahmen der eingeleiteten Administrativuntersuchung und des Disziplinarverfahrens befinden.