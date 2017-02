Der Aargauer Regierungsrat hat die Beschwerde der Gemeinde Oberwil-Lieli gegen die Zuweisung von zehn Asylsuchenden abgewiesen. Gemeindeammann und SVP-Nationalrat Andreas Glarner wehrte sich mit der Beschwerde gegen die Ersatzabgabe von 110 Franken pro Tag und Person.

Die Aufnahmequote und Festlegung des Umfangs der Aufnahmepflicht der Gemeinde würden dem kantonalen Sozialhilfe- und Präventionsgesetz (SPG) entsprechen und seien daher nicht zu beanstanden. Das entschied der Regierungsrat, wie die Staatskanzlei am Freitag mitteilte.

Der Kantonale Sozialdienst habe alle per Stichdatum noch in den kantonalen Unterkünften lebenden Personen, die gemäss Gesetz in den Zuständigkeit der Gemeinden fallen, zu Recht den Gemeinden zugewiesen.