Aufregung in Wohlen am Neumattweg am Dienstagnachmittag: Dort ging ein Auto in Flammen auf, wie ein Leservideo von TeleM1 zeigt.

Die Brandursache sei laut Kantonspolizei noch nicht klar. Ein technischer Defekt dürfte aber im Vordergrund stehen. Verletzt worden ist glücklicherweise niemand.

Aktuelle Polizeibilder: