«Nach dem klaren Urteil des Aargauer Obergerichts, welches heute Mittag zum Fall Dubler veröffentlicht wurde, ist Handeln angesagt. Der Gemeinderat wird beauftragt, umgehend beim Regierungsrat des Kantons Aargau vorstellig zu werden und die unverzügliche Amtsenthebung von Walter Dubler zu verlangen.» So lautet der Auftrag, den die SVP Wohlen-Anglikon am 26. September als dringliche Motion in den Einwohnerrat einbrachte.

Sie handelten, nachdem auch das Obergericht den Wohler Gemeindeammann wegen Betrugs und ungetreuer Geschäftsführung in allen Punkten schuldig gesprochen hat. Dubler zieht den Fall nun aber vors Bundesgericht.