Zeit für Klassengespräche fehlt

Gesamtschulleiter Louis Isenmann erläutert im Elternbrief, dass heute in der Schule viel Zeit benötigt werde für «Gespräche in der Klasse, das Eingehen auf Wünsche, Konfliktlösungen und die Suche nach Kompromissen». In der ersten Sek oder Real könne die dafür nötige Klassenstunde noch im Pflichtfach Ethik und Religionen durchgeführt werden. In der zweiten und dritten Klasse sei dies aber nicht mehr möglich, weil Ethik und Religionen dann nur noch ein Wahlfach sei.