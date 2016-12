Verkehr behindert

Das Bezirksgericht Bremgarten verurteilte den Lenker deshalb wegen mehrfacher – einfacher - Verletzung der Verkehrsregeln und büsste ihn mit 500 Franken. Als das Aargauer Obergericht diesen Entscheid schützte, rief der gebüsste Lenker das Bundesgericht an.

Er warf den Aargauer Justizbehörden vor, Verfahrensfehler begangen und ihn für etwas bestraft zu haben, was in der Anklageschrift nicht aufgeführt gewesen sei. So sei der angebliche Schikanestopp in der Anklageschrift nicht erwähnt. Er dürfe deshalb nur mit einer Busse von 150 Franken bestraft werden.