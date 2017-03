Als Barbara Vock im Sommer 2013 mit nur 23 Jahren für den Gemeinderat Bözen kandidierte und besser als Bisherige gewählt wurde, sorgte sie im Kanton für Schlagzeilen. «Das Amt ist eine gute Lebensschule», sagte sie damals und zu diesem Satz steht sie noch heute.

Die gebürtige Effingerin hatte ihre kaufmännische Lehre auf der Gemeindeverwaltung Bözen absolviert. Es war ihre ehemalige Chefin, Gemeindeschreiberin Ramona Häusermann, die sie nach dem Wohnortwechsel zur Kandidatur motivierte. Ende Jahr nun gibt Vock ihr Exekutivamt wieder ab.

«Ich bin weder schwanger noch amtsmüde», sagt die 27-Jährige am Stubentisch auf dem Eichhof und lacht. Da sie aber bereits weiss, dass sie das Amt aufgrund ihrer beruflichen Veränderung keine weiteren vier Jahre mehr ausüben kann, verzichtet sie am 21. Mai auf eine Wiederwahl.

Vock studiert Geschichte und Religionswissenschaft. Zudem arbeitet sie in einem Teilzeitpensum an der Universität Basel. Es werde leider immer schwieriger, einen Arbeitgeber zu finden, der seinen Angestellten ein politisches Amt ermögliche, sagt die Gemeinderätin.

Sie hielt packende 1. August-Rede

Dennoch kann sie ein solches Amt jedem empfehlen. «Dazu braucht es weder besonderen Fähigkeiten noch Vorwissen. Wichtig sind aber Teamfähigkeit und Interesse an verschiedenen Themen wie Wald, Finanzen oder Raumplanung», betont Vock.

Im Gegenzug habe man als Amtsträgerin die Gelegenheit, hinter die Kulissen zu blicken. Von der Lehre her wusste sie zwar schon, wie die Gemeinderatsgeschäfte vorbereitet werden und wo man sich Hilfe holen kann. «Die oft komplexen Themen zu diskutieren und darüber zu entscheiden, ist dann schon noch etwas anderes – eine gute Erfahrung», fährt die junge Frau mit der leisen Stimme fort.

Barbara Vock übernahm in Bözen die Ressorts Finanzen, Entsorgung, Friedhof und Gesundheit. Bereits im ersten Amtsjahr stellte sie sich als 1. August-Rednerin im Dorf zur Verfügung. In einer packenden Rede erzählte sie die selbstverfasste Geschichte von Idefix, der sich immer wieder neu entscheiden muss.

Die vielen aufmerksamen Zuhörer hingen ihr an der Lippe. Vock animierte die Anwesenden, das Leben selbst in die Hand zu nehmen und Entscheide, die einen betreffen, nicht den Anderen zu überlassen.

Gemeindeammann Robert Schmid erlebt Vock an den Sitzungen als ruhige, sehr besonnene Person: «Ihre ruhige Art darf nicht darüber hinwegtäuschen: Sie weiss ganz genau, was sie will.» Diese Erfahrung machte auch Gemeindeschreiber Claudio Stierli: «Barbara Vock hat sich im Rat eher etwas im Hintergrund gehalten, sich jedoch eingesetzt, wenn ihr etwas wichtig war.»

Vock sei sich auch nicht zu schade gewesen, der Verwaltung mal etwas abzunehmen, fährt Stierli fort. Ihr Schlüsselressort seien sicher die Finanzen und da mache sie sehr gute Arbeit, lobt Ammann Schmid. «Der anfangs Legislatur negative Rechnungsabschluss konnte ins Positive gekehrt werden.»

Einkehren wie der Bundesrat

Vor zwei Jahren empfing die damalige Bundespräsidentin Simonetta Sommaruga junge Leser der «Schweiz am Sonntag» zum Gespräch im Bundeshaus. Vock war eine von acht Teilnehmenden und wollte von Sommaruga wissen, ob der Bundesrat nach der Sitzung jeweils in einem Restaurant einkehrt, um sich auszutauschen. Ja, das macht er, lautete die Antwort.

Und der Gemeinderat? «Wenn die Sitzung nicht sehr lange dauert, gehen wir – oder ein Teil von uns – auch in die Beiz», sagt Vock. Und obwohl sie keine Frau der lauten Töne ist, schätzt sie den Austausch mit ihren Ratskollegen über Familie oder Hobbies. Im letzten Jahr wurde Barbaras Vater Albert, der pensioniert ist, in Effingen in den Gemeinderat gewählt. Doch politisch hatten sie seither nicht miteinander zu tun.

Hitzig zu und her ging es in Bözen im letzten Herbst, als der Gemeinderat zu einem moderierten Infoanlass über die allfällige Deponie Förlig für sauberes Aushubmaterial einlud. «Dieser Anlass hätte angenehmer verlaufen können. Doch das ist Politik», sagt Vock diplomatisch. Es stört sie, wenn man Referenten nicht aussprechen lässt, bei Sachthemen Emotionen dominieren und angebliche Fakten präsentiert werden, die einem Check nicht standhalten.

Seit Barbara Vock mit ihrem Freund vom Dorfzentrum auf den Eichhof mit Aussicht über die Juralandschaft gezogen ist, bekommt sie nicht mehr viel vom Dorfleben mit. Dass sie sich so jung als Gemeinderätin zur Verfügung stellte, sei auch von Älteren wohlwollend zur Kenntnis genommen worden, erzählt sie.

Während ihrer Amtszeit habe sie weder Lob noch Tadel bekommen. Das habe vermutlich mit ihrer ruhigen Art zu tun. Und: «Viele Bewohner interessieren sich nicht für die Politik.»

«An Einladungen mangelt es nicht»

Bei den Gesamterneuerungswahlen am 21. Mai müssen im Gemeinderat zwei Vakanzen – Ralph Vetter tritt auch nicht mehr an – besetzt werden. Kandidierende sind offiziell noch keine bekannt. Der Gemeinderat sei daran, Leute zu suchen, sagt Vock.

Ihr Amt habe sie mit der Sitzung alle zwei Wochen sowie dem Aktenstudium etwa zu 5 bis 10 Prozent beansprucht. «Man könnte die Agenda füllen. An Einladungen mangelt es nicht. Doch das muss jeder selbst entscheiden», stellt sie klar.

Ab kommendem Jahr wird Barbara Vock den Fokus wieder ganz auf ihre persönlichen Interessen richten. Und wie sieht sie Bözens Zukunft? «Die kleinen Gemeinden könnten überleben, wenn die Rahmenbedingungen stimmen würden», lautet ihre Antwort.

Zudem zweifelt sie, ob in Bözen wirklich schon alles Potenzial für ein qualitatives Wachstum ausgeschöpft ist. Die gemeinsame Verwaltung mit Elfingen und Hornussen etwa habe sich bewährt und die Involvierten zusammengeschweisst.