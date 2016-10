Der Hurrikan Matthew tobte am 4. Oktober über Haiti. Barbara Hänggli (37) und Csongor Deak (38) waren froh, dass sie ihren zivilen Hochzeitstag nicht wie ursprünglich geplant am Strand der Karibikinsel feierten. Die gebürtige Bruggerin und ihr Zürcher Mann sind Kinderärzte. Seit gut vier Monaten leben sie mit ihren beiden Kindern (zweieinhalb Jahre und elf Monate alt) auf Haiti und arbeiten am Hôpital Albert Schweitzer (HAS).

Vorbereitet dank Internet

Ursprünglich hatte die Familie genau in jener Woche Ferien am Meer geplant, die sie dann kurzfristig absagen musste. «Da sich der Hurrikan Matthew langsam auf uns zu bewegte, hatten wir Zeit, um Lebensmittel- und Trinkwasservorräte einzukaufen, sowie das alte Haus, so gut es ging, abzudichten», erzählt Barbara Hänggli. Dank der weiterhin funktionierenden Internetverbindung konnten sie sich stets über die aktuelle Lage des Hurrikans informieren und mit ihren Familien und Freunden in Kontakt bleiben. «Die Prognosen zeigten, dass das Sturmzentrum uns nicht voll treffen, sondern westlich vorbeiziehen sollte», so die Bruggerin.

Doch die Satellitenbilder sahen alles andere als beruhigend aus. Als das Auge des Wirbelsturms nur noch wenige Kilometer entfernt war, herrschte eine gespenstische Ruhe auf dem Spitalareal. «Es hatte kaum Menschen auf der Strasse. Auch wir blieben aus Sicherheitsgründen zu Hause», sagt die Ärztin. Es regnete konstant. Spätabends dann war die Erleichterung gross: Ihr Wohngebiet Deschapelles mit den umliegenden Bergen, rund 30 Kilometer im Landesinnern, wurde vom Hurrikan weitgehend verschont. Es gab kaum Verletzte.

Stärkster Hurrikan seit Jahrzehnten

Im Süden und Südwesten von Haiti sieht die Lage hingegen völlig anders aus. «Hier hat der stärkste Hurrikan seit Jahrzehnten mit einer Spitzengeschwindigkeit von bis zu 230 Stundenkilometer zu einer erneuten humanitären Katastrophe geführt», sagt Hänggli. Die Bruggerin war beeindruckt, dass die Einheimischen im Gegensatz zu einigen ausländischen weissen Mitarbeitern auf dem HAS-Campus die ganze Zeit ruhig blieben.

Als Hänggli und ihr Mann nach Notfallplänen und Sandsäcken etc. fragten, antworteten die Einheimischen: «Sorgt euch nicht, wir sind durch die Berge geschützt.» Und sollte der Ernstfall dennoch eintreffen, setze man auf die bewährte Tugend: Improvisation! Das HAS konnte die Versorgung der Bevölkerung auch während des Hurrikans aufrechterhalten. Einzig zwei von sechs Gesundheitsstationen im Einzugsgebiet des Spitals mussten wegen Schlammlawinengefahr vorübergehend geschlossen werden. «Nun stellen wir uns auf eine Choleraepidemie ein, die bereits begonnen hat», sagt Hänggli zur aktuellen Lage.

«Das hat uns erschüttert»

Ein ständiges Problem für die Haitianer ist der Kampf um das Essen und gegen den Hunger. Die 37-Jährige betont: «Die Schäden durch den Hurrikan sind hier im Artibonite-Tal zwar nicht vergleichbar mit denjenigen im Süden des Landes.» Aber: In den Bergdörfern hätten Überschwemmungen zu Schäden in der Landwirtschaft geführt. Kurz darauf seien die Nahrungsmittelpreise auf dem Markt angestiegen und Importprodukte könne sich ein Haitianer nicht leisten. Viele Einheimische in der Bergregion sind mangelernährt.