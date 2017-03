31 Jahre lang haben sie auf der Poststelle Birr-Lupfig gearbeitet. Sie haben Kunden bedient, Briefe und Einzahlungen entgegengenommen, Päckli über den Tresen geschoben und vor allem: viele Geschichten gehört. Nun haben Myrta (60) und Ruedi Meier (61) beschlossen, sich früher pensionieren zu lassen. Myrta geniesst ihren Ruhestand bereits seit dem 30. November, Ruedi folgt ihr nächsten Freitag, am 31. März, in die Pension.

Es sei also keineswegs so, dass ihnen die Arbeit keinen Spass mehr gemacht hätte, sagen sie am Pausentisch in der Poststelle in Birr-Lupfig. Im Gegenteil. Aber als vor ein paar Monaten das dritte Grosskind auf die Welt kam, machten sich Myrta und Ruedi Meier erste Gedanken über eine Frühpensionierung. Denn für ihre Tochter war es das dritte Kind und sie möchte dennoch bei der Postfinance weiterarbeiten. Für Myrta, die bisher bereits die zwei anderen Enkelkinder betreut hat, war klar, dass sie sich auch um das dritte kümmern wird. Denn sie wollte ihrer Tochter unbedingt ermöglichen, dass diese weiterhin arbeiten kann. «Ich wusste aber auch, dass ich das alleine nicht mehr schaffe», sagt sie und schmunzelt. «Ich bin ja auch nicht mehr Mitte 20 wie damals, als ich Kinder hatte.»

Und so reifte der Plan, dass sich Ruedi und Myrta innerhalb weniger Monate früher pensionieren lassen. Myrta Meier sagt: «Ich bin froh, dass mir mein Mann bei der Grosskinder-Betreuung helfen wird.» Sie weiss, wie wertvoll die Unterstützung in der Kinderbetreuung ist. «Unsere Mütter haben uns damals, als wir drei Kinder hatten, ebenfalls so unterstützt, damit wir beide arbeiten gehen konnten», sagt Myrta Meier.

Liebe bei der Arbeit gefunden

Die Post hat bisher das Leben von Myrta und Ruedi Meier bestimmt. Myrta wusste mit 16 Jahren nach der Schule nicht so recht, was sie werden möchte. Der Posthalter von Mellingen, dem Dorf, in dem sie aufgewachsen ist, fand dann, sie soll doch die Lehre bei ihm machen. Und so entschloss sie sich, die Lehre zur Betriebsassistentin (heute Mitarbeiterin PostOffice) bei der Post zu absolvieren. Sie wurde das Gesicht hinter dem Schalter. Und Ruedi, der in Niedergösgen aufgewachsen ist, absolvierte zuerst die Verkehrsschule in Olten. Viele Möglichkeiten standen ihm damals nach dem Abschluss offen. Die Swissair, die SBB oder doch die Post? Warum er sich ausgerechnet für die Post entschieden hat, weiss Ruedi Meier heute nicht mehr. «Mir war einfach wichtig, dass ich weiterhin mein Hobby, das Fussballspielen, ausüben kann. Das wäre bei der SBB oder Swissair schwierig geworden», sagt er. Und so wechselte er zur Post, machte seine Lehre auf den Poststellen in Schönenwerd und Suhr.