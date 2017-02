In der fünften Staffel der Erfolgsserie «Der Bestatter» ist das idyllisch gelegene Linn mit seiner berühmten Linde zu einem prominenten Auftritt gekommen. Gleich zweimal war der Film-Tross für Dreharbeiten zu Gast.

Am Samstag hat das Schweizer Fernsehen SRF zusammen mit dem Verein ProLinn ein Abschiedsfest durchgeführt. Die «Bestatter»-Fans und die Dorfbevölkerung, lautete das Ziel, sollen sich an einem gemütlichen Nachmittag bei spannenden Gesprächen in einer schönen Landschaft begegnen und sich kennen lernen. Oder wie es Projektleiter Pascal Glaus von SRF sagte: «Wir wollen nur glückliche Gesichter sehen.»