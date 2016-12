Um herauszufinden, was der neue Schulhausplatz tatsächlich bringt, mass das Duo in einem ersten Schritt während zehn Minuten, wie viele Fahrzeuge es in ihrer Simulation über die Kreuzung schaffen. Dies wiederholten sie mehrmals, sowohl auf der alten als auch auf der neuen Kreuzung, um einen Durchschnittswert zu erhalten. Bei normalen Verkehrsaufkommen seien die Unterschiede nicht allzu gross, sagt Jan Appel. «Als wir aber viermal so viele Fahrzeuge über die Kreuzung fahren liessen, schafften es auf dem neuen Schulhausplatz über 50 Prozent mehr Autos von der einen Seite der Kreuzung auf die andere.» Der Stresstest zeigt also: «Umso mehr Autos den Verkehrsknotenpunkt gleichzeitig passieren wollen, desto mehr lohnt sich der Umbau.»

In einem zweiten Schritt massen die beiden Kantischüler, was die neue Kreuzung für einen einzelnen Autofahrer bedeutet. Dazu markierten sie ein Auto und massen mit der Stoppuhr, wie lange dieses Auto braucht, um über den Schulhausplatz zu kommen. Dies wiederholten sie für alle Richtungen mehrmals. Das Ergebnis: Im Schnitt kommt der Autofahrer etwa 10 bis 15 Prozent schneller über die neue Kreuzung. «Wir erwarteten zwar, dass der Umbau etwas bringt», sagt Lukas Lötscher zum Resultat. «Der Kanton wird ja nicht umsonst so viel Geld investieren.» Dennoch sei es schön, schwarz auf weiss zu sehen, dass sich der Umbau so positiv auswirke.