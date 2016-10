Im September hat der Badener Gasthof Zur Brugg den Wochensieg in der SRF-Sendung «Mini Beiz, dini Beiz» geholt. Wirt Sascha Feller und sein Stammgast Roger Priester erhielten 1000 Franken Preisgeld. Nun steht fest: Die Hälfte geht an die gemeinnützige Zürcher Stiftung «Tier im Recht (TIR)», die andere Hälfte erhält die Stiftung für Behinderte Arwo in Wettingen.

«Mein Stammgast und ich haben beide einen Hund», erklärt Sascha Feller. Deshalb sei für die beiden Tierfreunde klar gewesen, in irgendeiner Form Zwei- und Vierbeiner zu unterstützen. Den Check an «TIR» haben sie bereits letzte Woche übergeben. «Wir freuen uns ausserordentlich über diese Unterstützung», schreibt die Stiftung in einer Mitteilung.