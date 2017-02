Die Steuereinnahmen werden in den kommenden Jahren ein dominierendes Thema bleiben. «Für jede Investition in Millionenhöhe werden wir den Steuerfuss erhöhen müssen», erklärt Egger. Der Gemeinderat sieht in seinem Finanzplan darum vor, den Steuerfuss von 103 Prozent Schritt für Schritt auf 107 Prozent zu erhöhen.

Trotz der vielen unerfreulichen Nachrichten zu den Finanzen sieht Egger auch Silberstreifen am Horizont. «Unsere Gemeinde hat noch Wachstumspotenzial, so auf dem ehemaligen Oederlin-Areal und auch in Rieden.» Ausserdem verändere sich die Bevölkerungsstruktur: «Der Anteil der Gruppe über 65 sinkt, während wir einen Zuwachs bei den jungen Menschen verzeichnen. Das zeigt, dass wir von Familien wir als attraktiver Wohnort wahrgenommen werden.»