Im einen Moment diskutieren Sie in Bern noch über Europapolitik und im nächsten über eine Strassensanierung in Wettingen. Hand aufs Herz, was ist spannender?

Ich sehe es so, dass wir als Gesellschaft auf jeder Staatsebene grosse Herausforderungen haben. Die grössten sind in der Weltpolitik zu finden – beispielsweise die Armutsbekämpfung. In den Gemeinden gibt es auch grosse Herausforderungen. Eine Strasse ist für die Einwohner, die sie brauchen, unglaublich wichtig. All diese Anliegen haben ihre Berechtigung und es ist nicht an mir, zu werten.

Wie nehmen Sie abgesehen davon den Unterschied wahr?

Die Arbeit in der Gemeinde ist natürlich viel handfester und spürbarer. Deshalb finde ich auch das Exekutivamt sehr spannend. Da kann man etwas bewegen, kann agieren und reagieren. Das kann ich auf nationaler Ebene weniger, da bin ich eine von 200.

Sie haben sich früher als Einwohnerrätin stark für die Tagesstrukturen eingesetzt. Haben sie das aus einem

eigenen Bedürfnis heraus als alleinerziehende Mutter zweier Töchter vorangetrieben?

Sicher auch, aber vor allem sollen berufstätige Mütter und Väter freier entscheiden können, wie sie Beruf und Familie verbinden wollen. Der Arbeitsmarkt ist nicht zuletzt auch auf die gut ausgebildeten Frauen angewiesen. Und es ist für mich eine Selbstverständlichkeit, dass Familien frei entscheiden können, wie sie sich mit Kindern und Arbeit organisieren.

Vor drei Jahren wurde Ihre Tochter Celina in den Einwohnerrat gewählt. Wie hat sich das auf Ihre Mutter-Tochter-Beziehung ausgewirkt?

Wir konnten Privates und Politik immer gut trennen. Auf politischer Ebene haben wir die Mutter-Tochter-Beziehung ausgeblendet. Aber ich stelle fest, dass wir im Privaten mehr über politische Themen diskutieren als früher.

In der Einwohnerratssitzung haben sie hin und wieder gleichzeitig das Smartphone gezückt. Gingen da Nachrichten hin und her?

(Lacht) ja ab und zu – aber nichts über den Ratsbetrieb.

Was stand jeweils drin?

Privates – und es bleibt privat (lacht).

Wenn Sie 5 Minuten Ihrer Zeit als Gemeinderätin streichen könnten, welche wären es?

Ich würde die Kündigung des Leiters der Sozialen Dienste, Stefan Liembd, streichen.

Welche 5 Minuten würden Sie nochmals erleben wollen?

Den Moment, als ich zum ersten Mal als Gemeinderätin gewählt wurde. Damals ging ein sehr grosser Wunsch in Erfüllung.

Wo soll Wettingen noch mutiger und visionärer sein?

Bei den Präventionsthemen und im kulturellen Bereich. Und die Gemeinde sollte mehr den Mensch und seine Bedürfnisse ins Zentrum stellen statt nur die Finanzen.

Was braucht Wettingen aus Ihrer Sicht noch?

Eine Verwaltung, die mehr Zeit hat zum Denken und Gestalten. Derzeit steuert Wettingen auf eine «magersüchtige» Verwaltung zu, weil der Steuerfuss nicht – oder zu wenig – angetastet werden soll.

Was werden Sie mit Ihrer gewonnenen Zeit machen, wenn Sie nicht mehr

Gemeinderätin sind?

Zuerst gehe ich für zwei Wochen in die Ferien. Aber die Agende im Januar ist schon wieder sehr voll. Ich bin Präsidentin der Stiftung Kinderschutz Schweiz. Dort werde ich sicher mehr Zeit investieren. Vor allem aber werde ich mich noch intensiver bei den Themen der nationalrätlichen Kommission für soziale Sicherheit und Gesundheit einbringen. Der Rest wird sich weisen.