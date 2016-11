Und wie steht es um das Mellinger Image? «Wir haben kein Problem mit leeren Wohnungen», sagt Gretener – auch wenn die Zahlen im Sommer sicherlich hoch gewesen seien. Laut aktuellem Stand der Einwohnerkontrolle stehen 260 Wohnungen leer. «Zieht man jene vom ‹Neugrüen› ab, sind es noch 193», sagt er.

Auch wenn sich die Situation seit Sommer leicht entschärft hat und man das «Neugrüen» aussen vor lässt: 193 leere Wohnungen sind im Kantonsvergleich immer noch sehr viele. So zählten im Sommer lediglich Rheinfelden (300), Oftringen (281) und Buchs (285) deutlich mehr leere Wohnungen. Gränichen mit 197 und Neuenhof mit 193 lagen praktisch gleichauf. Gretener relativiert, man müsse auch sehen, dass in Mellingen in den letzten vier Jahren rund 400 neue Wohnungen allein in den grösseren Überbauungen entstanden seien.

Impressionen aus der Neugrüen-Überbauung in Mellingen und wie es sich die Investoren vorstellten: