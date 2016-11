Neben dem Budget 2017 mit einem Steuerfuss von 100 Prozent genehmigten die 47 Stimmberechtigten am Freitagabend verschiedene Verpflichtungskredite von insgesamt rund 1,5 Mio. Franken. Diese stehen im Zusammenhang mit der geplanten Zentrumsüberbauung auf dem ehemaligen Belinox-Areal. So genehmigte die Wintergmeind den Kredit für die Gestaltung des Dorfplatzes (Fabrikstrasse/Oberdorfstrasse), die Sanierung der Wasserleitungen in der Fabrikstrasse, die Umlegung der Kanalisationsleitung im Gebiet Oberdorf sowie die Sanierung der Bacheindolung und Kapazitätserweiterung. Unter Verschiedenes wurde zudem Gemeinderat Wolfgang Reisner verabschiedet. (az)