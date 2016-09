Vor wenigen Tagen trafen sich Vertreter des Projekts Zackenbarsch mit einer Delegation des Gemeinderates sowie einem Vertreter der Obersiggenthaler Ortsbildkommission.

Thema: das weitere Vorgehen, die Ergänzung der Bau- und Nutzungsordnung sowie die Erstellung des Gestaltungsplanes. Gemeindeammann Dieter Martin (FDP) bestätigt: «Momentan herrscht Stillstand. Ein wesentlicher Knackpunkt ist ein Bericht der Ortsbildkommission, weswegen die Entwicklungsträgerin gar mit Projektabbruch gedroht hat.»

Was missfällt der Ortsbildkommission am Zackenbarsch? «Kein Kommentar», sagt ein Mitglied und verweist für Medienanfragen an den Gemeinderat. Dieser teilt mit, die Kommission habe aus den Unterlagen noch nicht alle Antworten auf wesentliche Fragen ableiten können. Mit einzelnen Aussagen der Ortsbildkommission sei nun wiederum die Entwicklungsträgerin nicht einverstanden.

Stillstand auch beim Markthof

Ein weiteres Obersiggenthaler Wohnbauprojekt erlitt diese Woche Schiffbruch: Investor Ruedi Hurter wollte beim Markthof ein neues Hochhaus bauen, mit Wohnungen und Geschäftsräumen.

Nach zehn Jahren wirft er nun den Bettel hin, nachdem dieses Jahr gleich zweimal ein Gestaltungsplanentwurf mangels Qualität zurückgewiesen wurde. «Es macht momentan keinen Sinn weiterzukämpfen», sagt er.

Statt eines modernen Baus im Herzen der Gemeinde werden auf dem Areal somit weiterhin nur alte Häuser stehen. Hurter kritisierte die Zusammenarbeit mit den lokalen Behörden wiederholt als «unglaublich kompliziert».

Die zwei bedeutendsten Wohnbauprojekte der finanziell arg gebeutelten 8000er-Gemeinde, die dringend auf neue, kräftige Steuerzahler angewiesen wäre, stehen derzeit also still. Werden den Investoren von Grossprojekten in Obersiggenthal zu viele Steine in den Weg gelegt?

Gemeindeammann Dieter Martin verneint: «Für den Gemeinderat ist es strategisch wichtig, die wenigen Baufelder in Obersiggenthal qualitativ gut zu entwickeln und dadurch ein Bevölkerungswachstum zu ermöglichen.»

Die Projektträger würden sich verständlicherweise manchmal wünschen, dass der Gemeinderat Projekte weniger kritisch hinterfrage. Dieter Martin: «Dass es in dieser Projektphase zu unterschiedlichen Meinungen kommen kann und dann ein Konsens gefunden werden muss, liegt auf der Hand. Der Gemeinderat hat im Auftrag der Bevölkerung ganz einfach die Pflicht, dafür zu sorgen, dass die rechtlichen Rahmenbedingungen eingehalten werden.»

Hierfür sei die Gemeinde auch auf präzise Unterlagen angewiesen. Im Oederlin-Areal eine gute Entwicklung zu unterstützen und voranzutreiben, habe beim Gemeinderat oberste Priorität.

«Kleinbürgerlicher Blick»

Während in Obersiggenthal über Qualität diskutiert wird, sind in der Nachbargemeinde Ennetbaden in den vergangenen Jahren mehrere private Projekte verhältnismässig zügig realisiert worden. Der 36-Millionen-Bau Hirschen ist fertiggestellt, derzeit wird das altehrwürdige Hotel Schwanen umgebaut, gleich dahinter wächst eine Überbauung mit 32 Wohnungen heran.

Für einen Architekten, der anonym bleiben will, ist der Stillstand in Obersiggenthal kein Zufall. Er nennt den kleinbürgerlicher Blick der zuständigen Behörden als Ursache. «Sie halten sich an Paragrafen fest, zeigen sich wenig kompromissbereit, geben den Bauherren nicht das Gefühl, dass man hier gemeinsam Grosses erreichen kann.»