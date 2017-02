Kosten wären zu hoch

Neben dem Einhorn digitalisieren die Lernenden auch ein Modell des Parks. Dazu benutzen sie einen Handscanner, der mit Infrarotlicht ein unsichtbares Streifenmuster auf das Objekt projiziert. Durch die Verzerrung der Streifen kann das Gerät ein virtuelles Abbild erfassen. In der Vermessungstechnik zählt dieses wie auch die anderen Geräte vorort zur neusten Generation. Sie stammen von der Firma Leica, die sich auf die Herstellung optischer Geräte spezialisiert hat, zur Verfügung gestellt.

Ebenfalls auf dem Programm steht eine Deformationsmessung. Die Lernenden vermessen Punkte, die im November installiert wurden, um zu schauen, ob sie sich verschoben haben. Durch die hohe Präzision können kleinste Bewegungen festgestellt werden. Dank diesen Messungen kann die Standfestigkeit der Gebäude und Skulpturen beurteilt werden. «Für uns ist es ein Glücksfall, dass Lernende im Bruno-Weber-Park Vermessungen durchführen», sagt Isabelle Cart, Stiftungsratspräsidentin der Bruno-Weber-Stiftung. Dienstleistungen wie diese könnte sich die Stiftung nicht leisten.

Geländemodell wird gesponsert

Die Acht Grad Ost AG erstellt im Rahmen eines Sponsoringvertrags zusätzlich ein Geländemodell, das als Grundlage für die Planung der Arealentwässerung dienen wird. Im Gegenzug darf das Unternehmen mit den Lernenden den Park als Spielwiese benutzen. «Hier stehen wir nicht unter Zeitdruck und können den Lernenden ein Umfeld anbieten, das fernab von Lärm und Verkehr ist», sagt Wehrli.

Die Acht Grad Ost AG, vormals SWR Geomatik AG, ist in Schlieren beheimatet und in neun Limmattaler Gemeinden für die amtliche Vermessung zuständig. Die 13 Lernenden, die an den Standorten Schlieren, Kloten und Altdorf arbeiten, dürfen sich während dreier Arbeitswochen intensiver mit einer Messmethode auseinandersetzen. Einen Tag davon haben sie im Park verbracht, um ihre Daten zu erheben. Jetzt geht es an deren Auswertung. Das vermessene Einhorn indessen wird dank 3-D-Druckern möglicherweise als Schlüsselanhänger Berühmtheit erlangen.