Üben im «RemoteLab»

Genau diese Vernetzung mit dem Internet und das Zugreifen auf ein bestimmtes Gerät aus der Ferne («remote») üben die Lehrlinge in ihren ersten zwei Ausbildungsjahren im «RemoteLab» in der «libs»-Werkstatt in Baden, bevor sie im dritten und vierten Lehrjahr in die Betriebe wechseln. Das Labor ist Teil der Initiative «Berufsbildung Industrie 4.0», die das Ausbildungsunternehmen vor einem Jahr startete. «Unsere Berufslernenden sind die Zukunft», sagt Fritschi. Deshalb sei es auch wichtig, eine Berufsbildung zu entwickeln, die in Richtung «Industrie 4.0» ausgerichtet sei.

Eine Vorstudie der «libs» zur «Digitalen Zukunft der Berufsbildung der Schweizer Industrie» habe gezeigt, dass nicht etwa die modernsten Programmiersprachen oder Netzwerktechniken entscheidend seien. «All dies wird relevant sein und auch in unsere Ausbildung einfliessen.» Aber neben dem selbstständigen Lernen liege die Zukunft in der breiten digitalen Vernetzung. Fritschi ist überzeugt: «Davon profitieren unsere Lehrlinge, die den Fortschritt vorantreiben.» Sprich: angehende Informatiker, Polymechaniker oder Automatiker wie Fabian Romer.

Der 17-jährige Lehrling sitzt unterdessen vor dem Computer. Romer übt den Ernstfall: Setzt die Kühlung des Schiffmotors mitten auf dem Ozean plötzlich aus, soll er es richten – aus der Ferne. Vor sich am Bildschirm lässt er ein Programm laufen, das die elektrischen Signale der Kühlung überprüft. Ist ein Sensor defekt, zeigt es das System an. Gleichzeitig lässt sich Romer auf dem Handy die Pläne der Kühlung anzeigen, während er via Tablet die Anlage aus vier verschiedenen Kamera-Perspektiven ansehen kann. «Die Kameras sind meine Augen vor Ort», sagt Romer. Ist ein Schalter defekt oder sonst etwas an der Kühlung ausserhalb beschädigt, erkennt er dies dank der Kameras oder dank der Software.

Angst vor Wegrationalisierung

Mit der kompletten Vernetzung als vierte industrielle Revolution nach Mechanisierung, Massenproduktion und Digitalisierung kommt auch die Angst, wegrationalisiert zu werden. Müssen künftige Berufsleute wie Fabian Romer um ihren Job fürchten? «Nein», sagt Fritschi. Die Schweizer Industrie ist fast zu 100 Prozent exportorientiert. Um trotz der hohen Kosten in der Schweiz dennoch erfolgreich exportieren zu können, spiele die zunehmende Automatisierung und Digitalisierung eine wichtige Rolle. «Dies voranzutreiben – darin liegt die Zukunft unserer Firmen.» Fritschi: «Unsere ehemaligen Lernenden werden deshalb in der Zukunft ‹Nutzniesser› dieser ‹Industrie 4.0› sein und davon profitieren.»