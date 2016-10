Seit dem Jahr 2008 existiert im Aargau ein Forschungsfonds. Dessen Gelder fliessen an Projekte, die einen hohen Innovationsgehalt haben und von hohem wirtschaftlichem Nutzen sind. Gefördert werden Projekte von Hochschulen in Zusammenarbeit mit aargauischen Firmen, wobei der Kantonsbeitrag nur den Hochschulen zugutekommt. Von den beteiligten Firmen wird an Projektentwicklungen ein Eigenbeitrag verlangt. Für das Jahr 2016 hat der Forschungsfonds Beträge von maximal einer Million Franken eingesetzt. Der Kanton will damit den Standort Aargau und die Kooperation zwischen Firmen und Hochschulen fördern. (-rr-)