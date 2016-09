Die Mellinger Stimmbürger haben heute einen langen Abend vor sich. An der ausserordentlichen Gemeindeversammlung entscheiden sie über die künftige Gestaltung ihres Reussstädtchens. «Gesamtrevision Nutzungsplanung Siedlung und Kulturland» heisst das einzige Traktandum. Die Gesamtrevision, über deren Genehmigung die Stimmbürger zu entscheiden haben, legt fest, wie sich Mellingen in den nächsten 15 bis 20 Jahren entwickeln soll.

Die Gemeinde soll auf rund 7000 Einwohner wachsen und sich zu einem kleinregionalen Zentrum entwickeln; so lautet der Plan des Gemeinderates. Im Fokus liegt unter anderem die Entwicklung des Zentrums: Mit zwei neuen Zentrumszonen soll einerseits entlang der Birrfeldstrasse und andererseits beidseitig der Altstadt das Zentrum entwickelt werden. Dazu will der Gemeinderat die Wohnzone im Bereich Tägerigerweg auszonen zugunsten einer zweiten Zentrumszone an der Birrfeldstrasse. Für die CVP Mellingen macht dieser Vorschlag die Vorlage «ungeniessbar».

Die Partei fragt sich, ob Mellingen überhaupt eine zweite Zentrumszone an der Birrfeldstrasse braucht. Sie befürchtet, dass das entstehende Zentrum rund um das «Reusstalcenter» und die neue Post geschwächt wird. Auch für eine Anbindung an die Zentrumszone Altstadt liege das zweite Zentrum weit abseits und sei daher nicht zielführend. «Auf der anderen Seite, dem Tägerigerweg, geht durch die geplante Auszonung eine der letzten zusammenhängenden Flächen für Einfamilienhäuser verloren», sagt Hanspeter Koch, Präsident der CVP Mellingen. Die Gemeinde solle auch bauliche Perspektiven für Familien und den Mittelstand bieten, statt grosse Landflächen für private Investoren schaffen, die dann ein weiteres «Neugrüen» bauen, sagt Koch.

Auch in Leserbriefen ist eine gewisse Skepsis erkennbar, was das forcierte Wachstum von heute 5400 auf 7000 Einwohner betrifft. Die Wohnsiedlung «Neugrüen», wo sich die Wohnungen und Einfamilienhäuser nur langsam füllen, sowie weitere grosse Bauvorhaben von Grossinvestoren geben zu denken. «Im Rahmen von Infoveranstaltungen habe ich erfahren, dass viele Mellinger dieses Wachstum nicht mehr goutieren», sagt Koch.