Vor wenigen Tagen haben die Eltern von Untersiggenthaler Schulkindern einen Brief erhalten: Zwei traditionelle Schulanlässe finden dieses Jahr nicht statt. «Aus organisatorischen Gründen fallen der Räbeliechtliumzug und die Lesenacht leider aus», heisst es im Brief. Der Grund: Die Lehrer nehmen in Aarau an einer Protestkundgebung gegen die Sparmassnahmen im Bildungsbereich teil, die der Grosse Rat beschlossen hat. Diese Demo findet entweder am 8. oder am 15. November statt – an diesen beiden Tagen hätten die beiden Traditionsanlässe stattfinden sollen.

500 betroffene Kinder

Silvia Mallien, Gesamtschulleiterin in Untersiggenthal, sagt: «Der Entscheid, die beiden Anlässe wegen der Demo ausfallen zu lassen, ist uns alles andere als leicht gefallen.» Die Anlässe zu verschieben, sei für eine so grosse Schule wie Untersiggenthal mit fast 500 betroffenen Kindern leider nicht möglich: «An der Lesenacht und beim Räbeliechtli arbeiten immer alle Lehrpersonen und Fachlehrpersonen, zusätzliches Personal wird noch hinzugebeten. Der Termin wird langfristig von allen freigehalten.» Gerade im November sei es nicht möglich, kurzfristig einen neuen Termin zu finden: «Im November haben die Lehrer ein sehr dichtes Programm mit Elternabenden und Weiterbildungen, zudem proben die Kinder jeweils am Dienstag das Weihnachtsspiel», so Mallien.