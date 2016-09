Pallets voller Kunststoffbehälter stapeln sich bis fast an die Decke, in der Luft liegt der Geruch von heissem Plastik: In der Produktionsstätte der Birchmeier Sprühgeräte AG werden von Benzinkanistern über Schaumkanonen bis hin zu Orchideen-Spritzen alles aus Plastik und Edelstahl hergestellt. In diesem Jahr feiert das Unternehmen sein 140-jähriges Bestehen.

1876 wurde die heutige Birchmeier Sprühtechnik AG unter dem Namen Trost&Cie in Künten gegründet. Damals produzierte die Firma Lampen und Metallwaren. 1889 erfand der Buchhalter Johann Babtist Birchmeier, ein stiller Teilhaber der damaligen Manufaktur, das erste Rückensprühgerät der Welt.