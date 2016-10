Jedes Jahr im Oktober hält die Schweizer Gastronomie den Atem an: Dann wird an einem noblen Ort der neue Gault-Millau-«Fressführer» enthüllt. Auf 550 Seiten präsentieren diesmal 66 Tester die 820 «besten Restaurants» des Landes, Ausgezeichnete, Aufsteiger, Entdeckungen und die Stars. Diesmal hielt im Aargau kulinarische Tristesse Einzug, denn von 21 Restaurants figurierten nur noch deren 17 in den Punkterängen. Schlimm?

Nicht für die Gastronomen in Baden. Zwar gibt es dort erneut keine von Gault Millau bepunktete Restaurants, sieht man von der «Pinte» in Dättwil ab. Sie liegt mit 13 Punkten zwar klar hinter der Spitze, doch vor einem Jahr ist sie immerhin in die Bewertung zurückgekehrt, nachdem sie unter Bernhard Bühlmann vor zehn Jahren noch 17 Punkte verbucht hatte.

Hochgespielte Kreativität

Wie und was sich alles rund um den Gault Millau abspiele, laufe nach eigenen Gesetzen, so lautet der Kommentar eines ausgewiesenen Gastroexperten, der die Szene der Testesser und der Punktesammler kennt. Leo Egloff aus Baden ist heute noch als Berater tätig. Seine Führungserfahrung unter anderem als Mitglied der Konzernleitung bei Mövenpick sowie als Generaldirektor Gastronomie und sein erprobtes Bewusstsein für hohe Qualität machten ihn zum Experten.