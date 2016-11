Petar Aleksandrov vermittelte

Warum darf Baden nun gegen diesen Topclub spielen? Präsident Thomi Bräm: «Das Spiel kommt dank Petar Aleksandrov zustande.» Der ehemalige FC-Aarau-Profi spielte Ende der 90er-Jahre während einer Saison im Badener Dress, 2007 bis 2009 war er Co-Trainer im Esp. «Petar hat mich angerufen und die Idee eines Testspiels vorgeschlagen. Er hat Kontakte zu Astana, der Verein bereitet sich nächste Woche in Regensdorf auf das Europa-League-Spiel gegen YB im Stade de Suisse vor. Weil das Spiel in Bern auf Kunstrasen ausgetragen wird, wollen die Kasachen ein Testspiel auf dieser Unterlage durchführen. Wir haben natürlich sofort zugesagt. Gegen einen solchen Verein antreten zu dürfen, ist ein Privileg.»

Petar Aleksandrov steht in regelmässigem Kontakt mit dem Trainerteam des FC Astana: «Wie ich stammen sie alle aus Bulgarien, wir kennen uns von früher und hören uns darum ab und zu am Telefon.» Mit Assistenztrainer Zanko Zwetanov beispielsweise spielte Aleksandrov gemeinsam in der Nationalmannschaft an der Fussball-WM 1994 in den USA. «Weil ich eine Vergangenheit beim FC Baden habe, schlug ich den Astana-Trainern ein Testspiel im Esp vor.» Sein Tipp lautet 2:3 für die Gäste. «Klar sind die Kasachen ein Topteam, aber auch Baden hat hervorragende Spieler.»