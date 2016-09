Die Idee, die damals auf fünf Standorte verteilte Berufsschule in Baden direkt am Puls von Technik und Entwicklung der Industrie zusammenzufassen und mit andern Bildungsinstituten ein Zentrum der Berufsbildung zu schaffen, war ein Erfolg. Heute unterrichten an der Berufsfachschule rund 120 Lehrkräfte über 2300 Berufsschülerinnen und Schüler, wovon 500 lehrbegleitend die Berufsmaturitätsschule absolvieren, 30 die zweijährige Berufsmaturität.

Internationaler Ruf

Die Berufsfachschule hat sich aufgrund der Infrastruktur und ihrer Bildungsarbeit einen international Ruf erarbeitet. Dies im Interesse des Kantons, wo es doch darum geht, die Berufsbildung für die Industrielle Revolution 4.0 (totale Vernetzung von Entwicklung bis über die Fertigung hinaus) fit zu trimmen.

Am 10-Jahr-Jubiläum vom Wochenende liess Siegrist keine Zweifel offen, «dass hier mit Begeisterung und Pioniergeist an der Zukunft einer weiterhin zeitgemässen Berufsbildung gearbeitet wird». Gerade darum stösst man am Martinsberg auch auf die Meinung, dass das «BBB bei Kanton und Bund mehr Beachtung verdient» hätte.

Das Jubiläumswochenende wurde von den Jugendlichen aller Berufsschulen auf der Partymeile zwischen dem Nordportal und dem Jugendkulturlokal Werkk gefeiert. In den Schulgebäuden präsentierten sich am Tag der offenen Türe die verschiedenen Berufsgruppen, von der Gastronomie über den Coiffeur bis zum Elektroniker und gaben Einblick in ihre Tätigkeiten.