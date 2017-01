Welche Auswirkungen hätte eine Annahme der Unternehmenssteuer-Reform III auf die Stadt Baden, über die am 12. Februar abgestimmt wird? SP-Stadträtin Regula Dell’Anno zeichnet in einem Extrablatt ihrer Partei, das diese Woche in Badener Briefkästen verteilt wurde, ein düsteres Bild im Falle einer Annahme.

«Wir gehen von einem ‹Worst Case›-Szenario aus, bei dem die Stadt Baden mit Steuerausfällen von 7 Millionen Franken rechnen muss. Selbst die optimistischen Szenarien rechnen mit Ausfällen von mindestens 3,5 Millionen Franken», weibelt die städtische Sozialvorsteherin im Extrablatt für eine Ablehnung der Reform.

7 Millionen Franken weniger im Jahr – das entspreche beispielsweise fünfmal dem Aufwand für das Stadtbüro, dem Gesamtaufwand der Polizei oder einer Erhöhung des Steuerfusses um 12 Prozent, vergleicht sie. Auf diese Leistungen wolle sie nicht verzichten, darum stimme sie Nein, so Dell’Anno.

Sie räumt auf Anfrage ein, dass die Auswirkungen der Reform für die Stadt schwierig abzuschätzen seien. «Klar ist, dass sie für die Stadt finanziell negative Folgen haben würde, das zeigte bereits die Unternehmenssteuerreform II. Dass sie die konkrete Zahl von 7 Millionen Franken nenne, beruhe «auf Schätzungen aus dem Stadthaus».

Die Reform geht auf Druck der EU und OECD zurück. Vereinfacht gesagt werden die ausländischen Gewinne von Firmen heute gegenüber inländischen weniger stark besteuert. Mit der Reform soll die Unternehmensbesteuerung so umgestaltet werden, dass sie international akzeptiert wird. Gleichzeitig sollen neue Steuervergünstigungen dafür sorgen, dass Firmen nicht ins Ausland abwandern.

Im kantonalen Pro-Komitee ist Vizeammann Markus Schneider (CVP): «Die Unternehmen sind der Motor der Stadt, ohne sie funktionieren wir nicht. Darum müssen wir sie unterstützen und der Reform zustimmen.»