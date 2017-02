Vasquez zeigt sich pragmatisch, wenn er über seine Vergangenheit spricht. Als einen der grössten Tiefschläge in letzter Zeit bezeichnet der «Hörnli»-Inhaber den Tod seines geliebten Hundes Lopi. Mit dem Alaskan Malamute sah man ihn über Jahre jeden Morgen der Limmat entlang joggen, bis das Tier altershalber verschied. Jetzt joggt Antonio alleine.

Der attraktive «Best Ager» ist athletisch gebaut, und körperliche Fitness ist ihm wichtig. Nur das Rauchen kann er einfach nicht lassen. «Seit ich verheiratet bin, habe ich wieder damit angefangen», sagt Antonio, und seine braunen Augen blitzen schalkhaft, während er am Glimmstängel zieht. Hinter im hängen Hunderte von Geldscheinen aus aller Welt an der Wand. «Geschenke von Gästen, die früher in den Bäderhotels logierten», erklärt er. Mittendrin prangt ein Kruzifix.

Dank Liebe kam er in den Aargau

Antonio Vasquez kam 1960 im spanischen la Coruña zur Welt. Er war ein Einzelkind. Die Beziehung zum Vater, der mittlerweile verstorben ist, sei nie die beste gewesen, erzählt er. Deshalb zog es ihn früh ins Ausland. Er absolvierte eine fünfjährige Ausbildung zum Touristikfachmann in England und verliebte sich dort in eine Schweizerin.

Ihretwegen übersiedelte er in den Aargau und kellnerte im «Roten Haus» in Brugg. Doch dann kam Irma und der Traum, ein eigenes Restaurant mit spanischer Küche zu führen. Er ging 1992 in Erfüllung, als für das «Hörnli» in Baden ein Mieter gesucht wurde und das Ehepaar den Zuschlag bekam. Mit dem Wirtepatent in der Tasche bauten die zwei ihren Gastrobetrieb auf und hatten enormen Erfolg.

Ihre landestypische Küche machte weitherum von sich reden. «Wir hatten Minister aus Aserbaidschan und Russland zu Gast, Fabian Cancellara und viele andere Prominente waren hier», erinnert sich Antonio. Die Kasse klingelte und mit dem Ersparten konnte das Gespann Vasquez die Immobilie zu günstigen Konditionen kaufen.

Elf Zimmer retten das «Hörnli»

Sparen lag mit den immer weniger werdenden Gästen aber bald nicht mehr drin. Doch Antonio hatte eine neue Idee, um sein Einkommen zu generieren. Als es mit dem Restaurationsbetrieb bergab ging, fing er an, die leerstehenden und renovierten elf Zimmer im zweiten und dritten Stock zu vermieten. 400 bis 800 Franken pro Monat muss man dafür berappen.

Heute leben Arbeitnehmer aus der Schweiz, Mazedonien, Holland und Spanien plus fünf Asylsuchende aus Eritrea in den oberen Etagen des «Hörnli». Sie teilen sich drei Duschen und eine Gemeinschaftsküche. Probleme habe es mit dem bunt gemischten Haufen nie gegeben, versichert der Hausbesitzer. Etwas störend sei, dass die Mieter dem Mobiliar nicht Sorge trügen. «Ständig geht etwas kaputt und muss repariert werden», mokiert er sich.