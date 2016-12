Die Aussage Martin Kellers auf der Website zu den Nationalratswahlen 2015 – er ist erster Ersatz der SVP – ist vielsagend: «Der Individualverkehr darf nicht länger durch Verkehrsbeschränkungen und Bussenterror bestraft und schikaniert werden», heisst es unter dem Stichwort Mobilität.

Darum ist Grossrat Keller schon am Tag nach dem Einwohnerratsbeschluss über den Kredit für eine «stationäre Verkehrsüberwachungsanlage» an der Gstühl-Kreuzung ins Feld gezogen. Wenn er diese Massnahme auch für «reine Abzockerei» hält, so lässt er sich nicht unterstellen, dass er etwa Rotlicht-Überfahren oder Geschwindigkeitslimite-Übertreten dulden würde, wie er im Interview betont.

Herr Keller, Sie haben für den 10. Januar 2017 zum Badener Blechpolizisten einen Vorstoss im Grossen Rat angekündigt. Wie lautet er?

Martin Keller: Die Motion zielt auf eine Gesetzesänderung ab, wonach stationäre oder semimobile Radaranlagen auf Kantonsgebiet verboten werden sollen. Allenfalls kann das Aufstellen auch zeitlich eingegrenzt werden.